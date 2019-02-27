Pakistan ile Hindistan arasında 2 haftadır savaş çanları çalıyor. Gerginlik, savaş uçaklarının düşürülmesiyle zirveye çıktı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

İmran Han'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Biz hiçbir şekilde sivillere zarar vermek istemiyoruz ama Hindistan’a da kendi topraklarımızı koruyabileceğimiz mesajını vermek istedik. Biz saldıran değil, savunan kısımız.

"Böyle örnekler dünya tarihinde çoktur"

Dünya tarihine baktığımız zaman ortaya çıkan bütün yanlış işler hep yanlış hesaplamalardan ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı bir ayda biter demişlerdi ama 4 yıl sürdü. İkinci Dünya Savaşı’nda da Hitler, Rusya’yı kısa bir zamanda fethedebileceğini düşündü ama savaş 5 yıl sürdü. Aynı şekilde ABD’de 17 yıldan beri bu bölgede belli operasyonlar yürütüyor. Böyle örnekler dünya tarihinde çoktur.

"Biz işbirliğine de hazırız"

Ben sadece Hindistan'dan şunu istiyorum. Sizlerin ve bizlerin elindeki silahlara baktığımız zaman, böylesi bir yanlış hesaplamaya girmemiz mümkün mü? Böyle bir şey olursa eğer, sonucu neye varacak? Hem bizim hem de sizin kontrolünüzden çıkabilir bu durum. Dolayısıyla şunu anlamanız lazım. Evet… Bizler hazırız ve bunu da size söyledik. Biz işbirliğine de hazırız, sizin topraklarınızda olan bitenle alakalı olarak işbirliği yapmaya da hazırız ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor. Sağduyunun kazanması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber