Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik sonrası, Pakistan Başbakanı İmran Han başkanlığında bakanlar kurulu toplandı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.

Rusya teklif etmişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan ile Hindistan arasında ara buluculuk etmeye hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir krizi ile ilgili başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın, talep olması halinde Hindistan ve Pakistan arasındaki krizin sonlandırılmasına destek olabileceğini belirten Lavrov, "Eğer talep ederlerse iki ülke arasında ara buluculuk etmeye hazırız." dedi.

Kaynak: AA