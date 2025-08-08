Olağanüstü fosil keşfi: 247 milyon yıllık mucize sürüngen ortaya çıktı

Yeni tür olarak tanımlanan ve “Mirasaura grauvogeli” adı verilen bu sürüngen, tüy benzeri karmaşık deri uzantılarına sahip ilk örnek olabilir.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

Mirasaura: Tüy benzeri yapıların bilinen en eski örneği

Yaklaşık 247 milyon yıl önce, dinozorlardan bile önce yaşamış olan bu küçük ağaç canlısı, sırtında ince çıkıntılarla kaplı bir ibik taşıyordu.

Bu deri uzantıları, kuş tüylerine benzese de, tüylerdeki gibi ince dallanmalara sahip değil. Bu nedenle bilim insanları, bu yapıların kuşlardaki tüylerden bağımsız olarak evrimleştiğini düşünüyor.

Ağaçta yaşayan, kuş benzeri bir sürüngen

Mirasaura, ormanlık alanlarda ağaçlara tırmanarak yaşamış. Kuşlara benzer şekilde dişsiz, dar bir gagası, öne bakan büyük gözleri ve böcekleri ağaç kovuklarından çıkarmaya uygun kubbe şeklinde bir kafatası vardı.

Ayrıca uzun, tutucu kuyruğu ve dalları kavrayabilen ön kolları ile günümüz maymunlarını andıran özellikler gösteriyor. Bazı türlerinde Velociraptor pençesini andıran büyük pençeler de vardı.

Sırt ibikleri yalnızca fiziksel bir özellik değil; aynı zamanda iletişim aracı olarak kullanılmış olabilir. Araştırmacılar, bu yapıların muhtemelen tür içi görsel sinyalleşmede rol oynadığını düşünüyor.

Mirasaura grauvogeli adı, 1930’larda bu türü ilk toplayan koleksiyoncu Louis Grauvogel'e ithafen verilmiş. Fosil, 2019’da Stuttgart müzesine bağışlanan koleksiyonda detaylı hazırlık sırasında keşfedildi.

Melanosomlar ve renk ipuçları

Mirasaura’nın ibik yapısında korunan kahverengi ince tabakada melanosomlar (melanin içeren pigment organelleri) bulundu. Bu melanosomlar, şekil bakımından kuş tüylerindekilere benzerlik gösteriyor. Bu, hem renkli görünüm hem de evrimsel açıdan büyük önem taşıyor.