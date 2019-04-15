Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı aktarıldı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.https://t.co/iqmynarkYg pic.twitter.com/7aKG0IoieW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Nisan 2019

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Paris İtfaiyesi'nden alınan bilgiye göre, yangının yenileme çalışmaları sırasında çıktığı belirtildi.

5 bin 500 metrekare alanı kaplayan Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapar. Adını Victor Hugo'nun Notre Dame'in Kamburu eserinden aldı. Yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürmüştür.

Kaynak: TRT Haber, AA