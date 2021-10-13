Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, elinde yay ve ok bulunan bir kişi insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattı.

Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

"Olayla ilgili fazla bilgi verilmeyecek"

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğinin altını çizdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

Hollanda'da da oklu saldırı yaşanmıştı

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti yaşanmıştı.

Hollanda medyası Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.