John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino 'lityum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulundukları' için Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim olarak tarihe geçti.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg