Nijerya Sir Yahaya Memorial Hastanesi Genel Sekreteri Aminu Bunza, Kebbi eyaletinin Sakaba bölgesinde görülen ilk kolera vakasının ardından salgının 20 eyalete yayıldığını açıkladı.

Bunza, eyalette 2 bin 28 kişiye kolera teşhisi konulduğu, 146 kişinin öldüğünü söyledi.

Hükümetin salgının etkili olduğu bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yaptığını aktaran Bunza, bölge halkına da tedbirli olma çağrısında bulundu.

“Şüpheli vakalardan kaçının”

Bunza, sağlık personelini, şüpheli vakalara evde hizmet vermekten kaçınmaları ve durumu en yakın sağlık kuruluşuna bildirmeleri konusunda uyardı.

Ülkede genelinde ocaktan bu yana 800'den fazla kişi koleradan yaşamını yitirdi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.