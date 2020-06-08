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Nijerya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 350'yi geçti
[Fotoğraf: AFP]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 354'e yükseldiği duyuruldu.
Ülkede COVID-19 vaka sayısının son 24 saatte 260 artarak 12 bin 486'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 959 olduğu ifade edildi.
Afrika kıtasında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da bin 237, Güney Afrika'da 998, Cezayir'de 707, Sudan'da 359, Fas'ta 208 ve Kamerun'da 206'ya yükseldi.
Eritre ve Seyşeller'de aktif COVID-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını nijerya afrika'da koronavirüsSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 11:54
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