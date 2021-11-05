Nijerya'da ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Kızıl Haçı Yetkilisi Segun Akande, 1 Kasım'da Lagos'un Ikoyi bölgesinde 21 katlı binanın çökmesinin ardından enkaz altında çıkarılan cesetlerin sayısının 36'dan, 43'e çıktığını açıkladı.

Akande, kazada ölenler arasında binanın emlakçısının da bulunduğunu söyleyerek, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 Kasım'dan bu yana kurtulan olmadığını vurguladı.

Çalışmalar devam ediyor

Kazanın meydana geldiği gün sadece 9 kişinin enkazdan yaralı çıkarılırken, yaralıların tedavisi bölgedeki hastanede sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaç kişinin enkaz altında olduğu bilinmiyor

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers sitesinin bir bölümünde çökmeye neyin yol açtığı ve kaç kişinin enkaz altında kaldığı bilinmiyor.

Lagos Bina Kontrol Ajansı Genel Müdürü Gbolahan Oki, yaptığı açıklamada, hükümetin müteahhide 15 katlı bina için izin verildiğini ancak 21 katlı bina yapıldığını söylemişti.

Oki, müteahhidin gözaltına alındığını ve mahkemeye sevk edildiğini ifade etmişti.