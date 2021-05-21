Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 22:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nijerya Genelkurmay Başkanı'nın olduğu uçak düştü: 12 ölü
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde içinde Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu bir askeri uçak düştü, Attahiru dahil 12 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya medyası uçakta üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu 12 kişi olduğunu duyurdu.
Uçağın Kaduna Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştüğü açıklandı.
Kazadan Attahiru da dahil kurtulan olmadığı belirtildi.
Kazanın elverişsiz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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