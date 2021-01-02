Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişi hayatını kaybetti.
Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.
Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.
Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.
Etiketler: Terör Saldırısı
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