Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Niamey'de, sabaha doğru cumhurbaşkanlığı sarayının olduğu bölgeden yoğun silah sesleri geldi.

Görgü tanıkları, ilk etapta ağır ateşli, ardından hafif ateşli silah seslerinin duyulduğunu ve olayın yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.

"Darbe girişimi" açıklaması

AFP'deki habere göre, bir güvenlik yetkilisi, darbe girişimi olduğunu bildirdiği olayın ardından bazı ordu mensuplarının gözaltına alındığını söyledi.

Yetkili, Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının söz konusu asker grubuna karşılık verdiğini ifade etti.

Durumun kontrol altında olduğu kaydedildi.

Ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimi

Ülkede 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.

Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.