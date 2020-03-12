Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını dünyayı alarma geçirdi. Virüs 4 bin 500'den fazla can aldı. Vaka sayısı 120 bini aştı. Birleşmiş Milletler, bütün hükümetlere salgınla mücadelede çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü, salgının artık pandemi (çok geniş bir alanda yayılan salgın) olarak adlandırılabileceğini açıkladı.

Virüs Avrupa'da hızla yayılıyor

Virüse karşı önlem almada geciken Avrupa'da virüs hızla yayılıyor. Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya.

Salgının başladığı andan itibaren tedbirlerini alan Türkiye ise virüsün en son görüldüğü ülkeler arasında. Türkiye'de tespit edilmiş sadece 1 vaka bulunuyor.

ABD'den Avrupa'ya seyahat yasağı

Virüs ABD'de de yayılıyor. ABD'de vakası sayısı bin 107'yi geçti, ölü sayısı da 32'ye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını söyledi.

Türkiye seyahat kısıtlamasından muaf

Trump'ın konuşmasının hemen ardından İç Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, Schengen bölgesine dahil olmayan ülkelerle birlikte Türkiye'nin de seyahat kısıtlamasından muaf olduğunu bildirdi.

New York Times'tan fotoğraf algısı

ABD medyası, tüm bu gelişmeleri "flaş" başlığı ile okuyucularına ulaştırdı.

New York Times, "Avrupa'ya seyahat yasağı" haberini, uçuş yasağı listesine dahil olmayan Türkiye'nin fotoğraflarıyla verdi.

"Bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan olaya tepki gösterdi. Varank, görselleri paylaşarak, "Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.