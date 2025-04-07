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Dünya
AA 07.04.2025 11:30

Netanyahu, tutuklanma endişesiyle ABD rotasını uzattı

Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye uçan katil Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararını uygulaması endişesiyle rotasını uzattı.

Netanyahu, tutuklanma endişesiyle ABD rotasını uzattı

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı UCM'nin hakkında verdiği kararı acil iniş durumunda uygulama ihtimali nedeniyle rotasını uzatmayı tercih etti.

Netanyahu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ABD'nin başkenti Washington'a gidişi sırasında 400 kilometre daha uzun bir rotadan uçtu.

İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Netanyahu'nun uçağı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden uçtu.

Haaretz'in haberinde, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılara başlamasından bu yana Netanyahu'nun tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

Macaristan ziyareti, Netanyahu'nun hakkındaki tutuklama kararının ardından UCM'ye taraf bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Macaristan hükümeti, UCM'den ayrılma kararı aldığını bildirmişti.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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