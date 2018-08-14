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Netanyahu ile Sisi'nin gizlice görüştüğü iddiası

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de "gizli" görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Netanyahu ile Sisinin gizlice görüştüğü iddiası

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Gazze'de uzun vadeli ateşkes konusunu görüşmek üzere 22 Mayıs'ta gizlice toplandığı belirtildi.

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun, danışmanları ve özel korumalarından oluşan bir grupla ve özel uçakla gittiği Kahire'de birkaç saat kaldığı, sonrasında Tel Aviv'e döndüğü ifade edildi.

Gazze'de uzun vadeli ateşkes

Haberde ikilinin, Gazze'deki durum, esir askerler, altyapı çalışmalarının artırılması için tedbir alınması, ateşkes, Filistin yönetiminin Gazze'de yönetimi ele alması, ablukanın büyük oranda hafifletilmesi ve "yüzyılın anlaşması" konularını görüştüğü ileri sürüldü.

Abbas'a Gazze'nin yönetimi için baskı 

Ayrıca haberde, Sisi'nin görüşmede, aşamalı da olsa Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluğu alması kanalıyla Gazze'deki duruma çözüm getirilmesi gerektiğini vurguladığı ve Arap ülkelerinin bu konuda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a baskı yaptığını kaydettiği iddialarına yer verildi.

Mısır ya da İsrail makamlarından bu iddialarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Sisi ve Netanyahu, daha önce bir kez Eylül 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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