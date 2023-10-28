Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 28.10.2023 21:37

Netanyahu: Gazze'de 2. aşama başladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze'deki kara saldırıları savaşın 2. aşaması" açıklamasında bulundu.

Netanyahu: Gazze'de 2. aşama başladı
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu
Sıradaki Haber
Mısır: Gazze'ye insani yardımların girişinde yaşanan gecikmenin sebebi İsrail
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:53
MHP'den 100. yıla özel video klip
22:46
Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı özel etkinliklerle kutlanacak
22:56
Hamas'tan 'esir' açıklaması
22:06
Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
22:05
İsrail İletişim Bakanı: Elon Musk'ın Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz
21:36
Mısır: Gazze'ye insani yardımların girişinde yaşanan gecikmenin sebebi İsrail
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ