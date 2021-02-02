Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Navalnıy aleyhinde açılan dava Moskova Şehir Mahkemesinde görüldü.

Mahkemenin kararına göre, Navalnıy’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.

Hakim, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süre ve diğer gözaltı sürelerini düşerek, Navalniy'i 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

10 içinde itiraz edebilecek

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy’ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar verdi. Navalnıy, mahkemenin kararına 10 gün içinde itiraz edebilecek.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Taraftarlarına protesto çağrısı

Mahkemenin kararından sonra, sosyal medyadan Navalnıy taraftarlarına Moskova şehir merkezinde kararı protesto etmek için toplanma çağrısında bulunuldu.

Bu arada, sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalnıy’a destek gösterileri yapıldı. Kararın açıklanmasına az bir süre kala başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere şehrin önemli yerlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Muhalefet yanlısı kaynaklara göre, Moskova’da 350’den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Dünyanın gözü bu davadaydı

Çekim yapılmasına izin verilmeyen davayı pek çok muhabirin yanı sıra ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden 20’ye yakın diplomatik temsilci de takip etti.

Navalnıy, mahkeme binasına kaldığı cezaevinden getirildi.

17 Ocak'ta gözaltına alındı

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Rus muhalif, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalnıy'ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.