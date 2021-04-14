Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 22:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
NATO toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Afganistan'a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz." dedi.
Stoltenberg, "Rusya 2014'ten beri en büyük askeri yığınağını yapıyor. Rusya'yı itidale çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
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