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NATO helikopteri İyon Denizi'ne düştü
[Fotoğraf: Reuters]
NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait Fredericton Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştü.
Açıklama Milli savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait Fredericton Fırkateyni’nin helikopterinin dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştüğü ve kaybolduğu belirtildi.
NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020
Helikopter de mürettebat da aranıyor
Yine SNMG-2’de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni ile İtalyan Fasan Fırkateyni'nin, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.
Etiketler: son dakika nato Fredericton FırkateyniSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 09:34
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