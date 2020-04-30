Açıklama Milli savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait Fredericton Fırkateyni’nin helikopterinin dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştüğü ve kaybolduğu belirtildi.

NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2020

Helikopter de mürettebat da aranıyor

Yine SNMG-2’de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni ile İtalyan Fasan Fırkateyni'nin, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.