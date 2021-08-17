Stoltenberg'in Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

- Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.

- ABD'nin geri çekilme kararını diğer üyeler izledi ama burada Taliban'ın güç kazanma riski vardı. Son haftalarda beklenmedik hızla hem ordu hem de siyasi mekanizma çöktü.

- Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum.

- Afganistan'da durum son derece ciddi ve öngörülemez.

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