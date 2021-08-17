Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşuyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklama yapıyor.
Stoltenberg'in Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:
- Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.
- ABD'nin geri çekilme kararını diğer üyeler izledi ama burada Taliban'ın güç kazanma riski vardı. Son haftalarda beklenmedik hızla hem ordu hem de siyasi mekanizma çöktü.
- Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum.
- Afganistan'da durum son derece ciddi ve öngörülemez.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Afganistan NATO Taliban
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