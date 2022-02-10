NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brüksel'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İngiltere'nin ortak savunma gücüne önemli destek sağladığını ve İngiltere'nin Polonya'ya ek asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Rusya krizine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Rusya'nın Belarus'taki askeri faaliyetlerini dikkatle takip ediyoruz. En kötüye hazır olmalıyız. Rusya'nın anlaşma teklifini değerlendiriyoruz. Nükleer silahlanma ve balistik füze gibi konularda karşılıklı uzlaşı adımları atabiliriz. Ancak hiç bir üyemiz ikinci sınıf değil ve Rusya istiyor diye desteğimizi çekmeyeceğiz. Rusya masada uzlaşmak yerine çatışmayı seçerse ağır bedel ödeyecek. Rusya-NATO Konseyi toplantılarının devamı darşılıklı güven için önemli ve bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdim."

NATO'nun askeri birliklerini doğu kanadında artırdığına işaret eden Genel Sekreter, bölgedeki askeri varlığı daha uzun vade için de yapılandırabileceklerinin altını çizdi.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları'nın haftaya durum değerlendirmesi yapacağını açıkladı.

"Yaptırımlar konusunda Batı'da birlik oluyoruz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise NATO'nun sadece Rusya ile ilgili değil, dünyada istikrar ve güvenlik için çalışan bir kurum olduğunun altını çizerek, "Avrupada en büyük savunma bütçesine sahip İngiltere NATO'ya katkı sağlamaya devam edecek." dedi.

[İngiltere Başbakanı Boris Johnson | Fotoğraf: AP]

"Yaptırımlar konusunda Batı'da birlik oluyoruz." değerlendirmesini yapan Johnson, Rusya'nın konumu hakkındaki bilgilerimiz belirsizliğini koruyor. Bu, Avrupa'nın son on yıllardaki en büyük güvenlik sorunu." ifadesini kullandı ve açıklamalarına şöyle devam etti:

Rusya ile NATO'nun endişelerini görüşmeye istekliyiz. NATO tatbikatlarında Rusya ile şeffaflığın yanı sıra füze yerleştirme konularını da tartışmaktan memnunİyet duyuyoruz. Rus askerinin kanını dökmeye ve ekonomiye ağır bedeller ödetmeye değer mi? Şimdi NATO'nun açık kapı politikasından taviz vermeden Rusya ile tansiyonu düşürmek ve diplomatik çözüm arama zamanı. Ukrayna'ya daha fazla destek vermeyi göz ardı etmiyorum, şu anda paketin doğru olduğunu düşünüyorum."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a ile ciddi endişelerini belirttiğine işaret eden Boris Johnson, "2014’ten bu yana Ukrayna ordusuna eğitim ve mühimmat desteği veriyoruz." dedi.