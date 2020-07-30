Mars'ın keşfinde yeni bir dönemin kapısı, NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance ile açılacak.

NASA'nın 2,4 milyar dolarlık misyonunun saat 14: 50'de başlaması planlanıyor ve aracın önümüzdeki Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor.

NASA'nın bu yeni görevindeki asıl amaç, Mars'ta antik yaşam izlerini araştırmak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmak olacak.

Perseverance'ye Ingenuity adı verilen mini helikopter de eşlik edecek. Bu aracın en önemli özelliği ise Dünya dışında uçabilen ilk uzay aracı olması.