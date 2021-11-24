Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:35Son Güncelleme: Kaynak: NASA
NASA asteroidle 'planlı çarpışma' için uzay aracını fırlatıyor
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, asteroidlerden Dünya'yı korumak amacıyla yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracını fırlatıyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) fırlatma işlemini California'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden gerçekleştiriyor.
Didymos sistemindeki Dimorphos asteroidini hedef alacak uzay aracının, bu görevini, 26 Eylül-1 Ekim 2022 arasında gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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