Myanmar basınındaki haberlere göre, Magway bölgesinde darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

North Okkalapa bölgesinde de 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yaklaştı.

Arakan Ordusu örgütü, terör örgütü listesinden çıkarıldı

Myanmar cunta hükümeti, "Arakan Ordusu"nu terör örgütü listesinden çıkardığını duyurdu.

Terörle Mücadele Merkezi Komitesi'nden yapılan açıklamada "Arakan Ordusu"nun artık herhangi bir terör eyleminde bulunmadığından, 11 Mart 2021'den itibaren terörist örgüt listesinden çıkarıldığı vurgulandı.

Myanmar, 23 Mart 2020’de Arakan Ordusunu terör örgüt ilan etmişti.