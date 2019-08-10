Myanmar'ın güneyindeki Mon eyaletinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 32 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayıp.

Mon eyaletinin itfaiye direktörü Tin Maung Ni, yaptığı açıklamada, “Kurtarma ekibi dün 22 kişinin cesedine, bu sabah da yedi kişinin cesedine ulaştı” dedi.

Ancak Tin Maung Ni'nin açıklama yaptığı sırada ekipler 3 kişinin daha cesedini toprak altından çıkardı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, Myanmar'ın güneyinde günlerdir etkili olan şiddetli yağış 12 bin kişinin evinden olmasına neden oldu.

Kaynak: Reuters