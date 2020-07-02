Myanmar İtfaiyesinin yaptığı açıklamaya göre, Hpakan bölgesinde meydana gelen heyelanda en az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Açıklamada, bölgede çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Özellikle yeşim taşı çıkarılan Hpakan'da sık sık toprak kayması meydana geliyor.