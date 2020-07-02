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Myanmar'da heyelan: En az 50 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde bir madende meydana gelen toprak kaymasında en az 50 kişinin öldüğü bildirildi.
Myanmar İtfaiyesinin yaptığı açıklamaya göre, Hpakan bölgesinde meydana gelen heyelanda en az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Açıklamada, bölgede çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
Özellikle yeşim taşı çıkarılan Hpakan'da sık sık toprak kayması meydana geliyor.
Etiketler: madende heyelan myanmar hpakanSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 09:30
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