Myanmar Enformasyon Bakanlığı yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Hpakan bölgesinde meydana gelen heyelanda en az 100 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Açıklamada, bölgede çalışmaların sürdürüldüğü, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Özellikle yeşim taşı çıkarılan Hpakan'da sık sık toprak kayması meydana geliyor.