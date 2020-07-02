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Myanmar'da heyelan: En az 100 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde bir madende meydana gelen toprak kaymasında en az 100 kişinin öldüğü bildirildi.
Myanmar Enformasyon Bakanlığı yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Hpakan bölgesinde meydana gelen heyelanda en az 100 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Açıklamada, bölgede çalışmaların sürdürüldüğü, ölü sayısının artabileceği belirtildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Özellikle yeşim taşı çıkarılan Hpakan'da sık sık toprak kayması meydana geliyor.
Etiketler: myanmar madende heyelan hpakanSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 11:29
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