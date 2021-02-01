Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

'Seçime hile karıştı' iddiası

Myanmar'da ordu, iktidardaki Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçime hile karıştığını öne sürmüştü.

Tartışmalar sürerken, Genelkurmay Başkanı, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceğini açıklamıştı.

Myanmar parlamentosunun da bugün açılması bekleniyordu.

Üst düzey isimler gözaltında

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltına alındığını açıklamıştı.

"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum" ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.

ABD ve Avustralya'dan çağrı

ABD ve Avustralya'dan Myanmar ordusuna gözaltına alınan yetkililerin serbest bırakılması çağrısı geldi.