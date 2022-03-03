Ukrayna'dan ayrılan sivillerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti. Bu, son yüzyıl içinde yaşanan en hızlı mülteci akını oldu.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da durumun daha da kötüleşmesi halinde, 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısı yapıyor.

2011 yılında iç savaşın patlak verdiği Suriye, en büyük mülteci hareketine sahip ülke konumunda. 5 milyon 600 bin Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

[Grafik: TRT Haber]

"Suriye’den 1 milyon kişinin ayrılması 3 ay sürdü, Ukrayna’dan ise 8 gün"

Ancak Suriye'den 1 milyon mültecinin ülkeyi terk etmesi en az 3 ay sürdü.

Ukrayna'da ise bu sayıya 8 gün içinde ulaşıldı.

Rus saldırısı sonrası, aralarında kadın ve çocukların olduğu sivillerin en çok geçiş yaptığı ülke Polonya...

Günde 100 bine yakın girişin olduğu ülkeye gidenlerin sayısı 505 bini aştı.

Ukrayna'dan ayrılanların en çok gittiği ülkelerden biri de Macaristan.

Bu ülkeye ulaşanların sayısı 139 binin üzerine çıktı.

Moldova'ya 97 bin, Slovakya'ya 72 bin , Romanya'ya 51 binden fazla kişi geçiş yaptı.

Rusya'ya gidenlerin sayısı 47 bin 800 olurken, Belarus'a 357 kişi ulaştı. Aralarında Çekya ve Almanya'nın da olduğu diğer Avrupa ülkelerine ise toplamda 88 bin 147 mülteci gitti.

Japonya mülteci kabul edecek

Japonya da mültecilerle ilgili adım attı. Ukrayna'dan mülteci kabul etmeyi planladıklarını duyurdu.

Bu kapsamda ilk aşamada "Japonya'da akrabası ve tanıdığı olanlara" öncelik tanınacak.

