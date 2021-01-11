Putin, Kremlin Sarayı'ndaki görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'a Moskova'ya geldikleri için teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Dağlık Karabağ'daki durum sakin, 48 bin mülteci şimdiden bölgeye döndü." dedi.

Bölgede 'engellerin kaldırılması' için çalışılacak

Sınır hatlarının netleştirilmesi, barış gücü askerlerinin durumu gibi konularda ileriye dönük adımların belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Putin, üçlü bir çalışma grubunun ticaret, ulaşım ve ekonomi önündeki engellerin kaldırılması için çalışacağını belirtti.

Rus lider, Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesinin olumlu havada geçmesini ve Karabağ'daki durumun çözümüne katkıda bulunmasını umduğunu kaydetti.