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Dünya
AP, AA 14.06.2023 11:35

Mora Yarımadası açıklarında göçmen teknesi battı: 59 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 59 kişi hayatını kaybetti.

Mora Yarımadası açıklarında göçmen teknesi battı: 59 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 59 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor

Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Libya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya ulaştırmak üzere yola çıkan teknede, kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

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