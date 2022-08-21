Adını vermek istemeyen askeri yetkili, yaptığı açıklamada, 19 Ağustos akşamı Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye çıktığını, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yetkili, saldırının ardından askerlerin Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği yaklaşık 30 saatlik operasyonda çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiğini ve kuşatmayı sonlandırdığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Somali hükümeti, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, saldırıyı üstlenen Eş-Şebab, saldırıda 40 kişiyi öldürdüğünü ve 70 kişiyi yaraladığını iddia etti.

Hayat Otel, ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak için yurt dışından dönen üst düzey hükümet yetkilileri, insani yardım çalışanları ve diasporaya ev sahipliği yapıyor.