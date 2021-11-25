Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:18Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Mogadişu'da şiddetli patlama
[Grafik: TRT Haber]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli bir patlama meydana geldi.
Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, patlamanın olduğu bölgeden duman yükseldiği ve silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.
Olayda ölü ya da yaralıların olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Somali
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