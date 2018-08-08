Mısır'dan Suudi Arabistan'a destek mesajı

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Suudi Arabistan'la Kanada arasında yaşanan diplomatik krizle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Mısır, Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki mevcut krizi endişeyle takip ediyor. Bu kriz, son dönemde uluslararası ve bölgesel bazı tarafların bölge ülkelerinden bazılarının içişlerine müdahale etme yöntemini benimsemesinin bir sonucudur" ifadesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerinin, devletler arası ilişkileri düzenleyen uluslararası sözleşme ve normlara uymasının gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan-Kanada Krizi

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "içişlerine açık ve bariz bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan önceki gün Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yolları'nın, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

Kaynak: AA