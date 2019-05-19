Mısırlı güvenlik kaynaklarına göre, turistleri taşıyan otobüsü hedef alan patlama, Giza piramitleri yakınlarında meydana geldi.
Kaynaklar patlamada çoğu yabancı 12 kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: Reuters
Mısır'da Giza piramitleri yakınında turistleri taşıyan bir otobüste meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı.
Mısırlı güvenlik kaynaklarına göre, turistleri taşıyan otobüsü hedef alan patlama, Giza piramitleri yakınlarında meydana geldi.
Kaynaklar patlamada çoğu yabancı 12 kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: Reuters