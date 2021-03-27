Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.
Enkaz kaldırma için ekip kuruldu
Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.
Etiketler: Mısır
Son Haberler
- 12:41
- 12:18
- 12:44
- 12:03
- 12:19
Sıradaki Haber
Ruhani: Trump gitti ancak uğursuz etkisi devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz