Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimizin yükselmesi için arkamızda güçlü bir siyasi irade var

Ankara’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için arkamızda güçlü bir siyasi irade var." diyen Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "10 milyar dolarlık ticareti artırmak için iki hükümet de çalışacak." ifadelerini kullandı.

Şukri, "Türkiye ile Libya ile ilgili ortak irademiz var. Halkın iradesini yansıtacak bir hükümetin kurulması ve Libya’nın toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikiriz." açıklamasını yaptı.

Konuşmasında enerji konusuna da değinen Şukri şunları söyledi:

"Hiç şüphesiz enerji konusunda iş birliğimiz var. Türkiye, en fazla Mısır’dan LNG ithal eden ülkelerden biridir. Burada yatırımları var. Biz istiyoruz ki bütün alanlarda iş birliği artsın. Özellikle enerji alanında bu aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda da bunu istiyoruz. Potansiyel var."