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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BM'yi eleştirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler'in işleyişini eleştirdi.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BMyi eleştirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurulu'nda konuştu.

Sisi, BM'nin işleyişini eleştirerek, "İtiraf etmemiz gerekir ki uluslararası bu sistemin işleyişinde bir kusur var. Arap ve Afrika dünyası başta olmak üzere halkların birçoğu nezdinde bu oluşumun güvenilirliğine gölge düşmüştür" dedi.

İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısı yapan Sisi, Filistin meselesine hala adil bir çözüm bulunamamasının da BM'nin işleyişindeki "acizliğin bir delili" olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: mısır, abdulfettah es-sisi, BM
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