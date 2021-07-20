Uzay turizminde iddialı İngiliz milyarder Richard Branson’ın ardından Jeff Bezos da uzaya gidiyor.

57 yaşındaki Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile tarih yazmaya hazırlanıyor.

Bezos’un hayalini gerçekleştirdiği deneyiminde kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen de yanında olacak.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılacak ve dört mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam edecek.

Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yerçekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya geri dönecek.

Bu eşsiz deneyimin sadece 11 dakika sürmesi bekleniyor.

Bezos, tarihi uçuş öncesi "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" sözleriyle duygularını anlattı.

Uçuşun bugün Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Uzay uçuşu, Blue Origin'in resmi YouTube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

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Branson uzaya ilk giden milyarder oldu

İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson da yaklaşık 10 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirdi.

Branson 90 dakika süren uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıktı.

Virgin Galactic'in uzayın eşiğine turist taşıyacağı uçuşlarda koltuk başına 250 bin dolar ödenecek.

Bezos'un New Shepard'ı ile yapılacak seyahatin ücreti ise henüz bilinmiyor.

