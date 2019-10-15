Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yer alan ve sınırları için terör tehdidi oluşturan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Harekatta bugüne kadar 611 terörist etkisiz hale getirildi.

Gündem Suriye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Görüşmede Suriye'deki durumun ele alınacağını belirten Trump, Pence ile Pompeo'nun ateşkes talep edeceğini söyledi.

Pence, 17 Ekim perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Kaynak: TRT Haber