Dünya
Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor15 Ekim 2019 Salı 22:41 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 23:07
ABD Başkanı Trump, Mike Pence ve Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Masada Barış Pınarı Harekatı olacak.
[ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Fotoğraf: REUTERS]
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yer alan ve sınırları için terör tehdidi oluşturan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Harekatta bugüne kadar 611 terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem Suriye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Görüşmede Suriye'deki durumun ele alınacağını belirten Trump, Pence ile Pompeo'nun ateşkes talep edeceğini söyledi.
Pence, 17 Ekim perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Kaynak: TRT Haber