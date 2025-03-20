Meta'nın yapay zeka şefi: Yapay zeka insanların yerini şimdilik almayacak

LeCun, Nvidia’nın baş bilim insanı Bill Dally'nin "Yapay zeka insanlara güçlü araçlar sunuyor" sözlerine yanıt olarak, yapay zekanın zamanla insanlardan daha yetenekli hale gelebileceğini ancak karar mekanizmalarının yine insanlarda olacağını vurguladı.

64 yaşındaki bilgisayar bilimcisi, süper zekanın insanları yöneten değil, insanlara yardımcı olan bir sistem olacağını belirterek, "Gelecekteki yapay zeka sistemleriyle ilişkimiz, onların patronu olmak şeklinde olacak. Süper zeki ve son derece yetenekli bir kadroyla çalışıyor gibi düşünebiliriz" dedi.

Süper zeka: Yenilik mi, yok oluş mu?

Süper zeka tartışmaları, yapay zekanın insan beyninden daha zeki hale gelme ihtimali nedeniyle endişeleri de beraberinde getiriyor. OpenAI CEO’su Sam Altman ve xAI’nin kurucusu Elon Musk gibi isimler, yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde gelişmesi halinde insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğini öne sürüyor.

Ancak LeCun, bu tür felaket senaryolarına katılmadığını belirterek, süper zekanın insanları ele geçireceği fikrini "bilim kurgu klişesi" ve "mantık dışı bir durum" olarak nitelendirdi.

Bazı uzmanlar, süper zeki bir yapay zekanın kontrol altına alınmasının zor olacağını savunurken, LeCun, böyle bir sistemin henüz geliştirilmediğini ve süper zekanın aniden ortaya çıkmayacağını söyledi.

Asıl risk: Yapay zekanın kötüye kullanımı ve güvenilirlik sorunu

LeCun, günümüzde yapay zeka sistemlerinin güvenilirlik ve kötüye kullanım sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu kabul ederken, çözümün daha iyi yapay zeka sistemleri geliştirmekten geçtiğini belirtti.

"Çözüm, sağduyuya sahip, mantık yürütebilen ve verdiği yanıtların güvenilirliğini değerlendirebilen yapay zekalar üretmek" diyen LeCun, süper zekadan önce bu temel problemlerin çözülmesi gerektiğini vurguladı.