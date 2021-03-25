Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkel: Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine ilişkin işaretler veriyor
[Fotoğraf: AA]
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine ilişkin işaretler veriyor.
AB liderlerinin çevrim içi göreşmeleri öncesi açıklamalar peş peşe geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin durumunu değerlendirdi.
"Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine ilişkin işaretler veriyor"
Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmek için sergilediği olumlu tutuma dikkati çekti.
Merkel, "Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine ilişkin işaretler veriyor" dedi.
Etiketler: Almanya Angela Merkel Doğu Akdeniz
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