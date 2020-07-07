Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine alınan korknavirüs yasaklarına güncelleme getirildi.

Geçtiğimiz hafta virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı tüm kentte uygulanacak. Süre ise 1 ay yerine 1.5 ay olacak.

Yaklaşık 4.9 milyon insanı etkileyen karar, yarın gece yarısından itibaren başlayacak.

İş seyahatleri, eğitim, yemek alışverişi veya tıbbi randevular haricinde evden çıkmak yasaklanacak.

Restoranlar, kafeler ve barlar sadece paket servis yapacak, spor salonları ve kuaför salonları kapanacak.