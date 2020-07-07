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Melbourne'de koronavirüs yasaklarına yeni düzenleme
Avustralya'nın ikinci büyük şehri Melbourne'de virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek sokağa çıkma yasağının kent genelinde uygulanmasına ve ve sürenin 1.5 ay olmasına karar verildi.
Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine alınan korknavirüs yasaklarına güncelleme getirildi.
Geçtiğimiz hafta virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı tüm kentte uygulanacak. Süre ise 1 ay yerine 1.5 ay olacak.
Yaklaşık 4.9 milyon insanı etkileyen karar, yarın gece yarısından itibaren başlayacak.
İş seyahatleri, eğitim, yemek alışverişi veya tıbbi randevular haricinde evden çıkmak yasaklanacak.
Restoranlar, kafeler ve barlar sadece paket servis yapacak, spor salonları ve kuaför salonları kapanacak.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı salgın Melbourne koronavirüs avustralyaSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 10:22
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