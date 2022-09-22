Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika'nın Michoacan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
[Fotograf: İHA]
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Meksika'nın Michoacan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. 24.1 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kent sakinleri, deprem alarmı çalarken kendilerini dışarı attı. Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti.
Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise yerel saatle 01.16 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıkladı.
Öte yandan Meksika'da Pazartesi günü kaydedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetmişti.
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