Meksika'nın başkenti Meksiko'da Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmeyle birlikte tren raydan çıktı.

İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Üst geçidin çökme nedeni henüz bilinmiyor.

[Fotoğraf: Reuters]