Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 08:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meksika'da üst geçit çöktü, tren raydan çıktı: 15 ölü, 70 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da demir yollarının bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı. Yaşanan kazada, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökmeyle birlikte tren raydan çıktı.
İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Üst geçidin çökme nedeni henüz bilinmiyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Meksika
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