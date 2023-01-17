Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da minibüsün uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 35 yaralı
[AA (Arşiv)]
Meksika'nın kuzeybatısında bir minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Meksika eyaletine bağlı Naucalpan kentindeki otoyolda meydana gelen kazada minibüs, 2 araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Meksika
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