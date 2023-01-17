Meksika eyaletine bağlı Naucalpan kentindeki otoyolda meydana gelen kazada minibüs, 2 araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.