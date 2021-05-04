Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 08:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA, AFP
Meksika'da metro üst geçidi çöktü: 20 ölü
Meksika'nın başkenti Meksiko'da metro üst geçidinin, üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı çöktü.
Yetkililer, vagonların geçidin altında bulunan yoldaki araçların üstüne düştüğünü ifade etti.
Kazada şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti; 49 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Üst geçidin çökme nedeni henüz açıklanmadı.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Meksika
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