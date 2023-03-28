Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meksika'da göçmen tesisinde yangın: 10 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Meksika'nın Juarez kentinde göçmenlerin kaldığı tesiste yangın çıktı. Olayda 10 göçmen hayatını kaybetti.
Meksika'da göçmen dramının adresi, Juarez kentindeki Ulusal Göç Enstitüsü'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binayı sardı.
Hükümet yetkililerine göre, 10 göçmen yaşamını yitirdi. Gönüllü arama kurtarma çalışanları ise sayının 37 olduğunu iddia etti.
Çok sayıda yaralı göçmen de hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun Venezuelalı olduğu belirtiliyor.
Etiketler: Meksika Orman Yangını Yangın Göç
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