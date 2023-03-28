Meksika'da göçmen dramının adresi, Juarez kentindeki Ulusal Göç Enstitüsü'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binayı sardı.

Hükümet yetkililerine göre, 10 göçmen yaşamını yitirdi. Gönüllü arama kurtarma çalışanları ise sayının 37 olduğunu iddia etti.

Çok sayıda yaralı göçmen de hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun Venezuelalı olduğu belirtiliyor.