Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 03:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 54 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 54 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı.
Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.
Yaralılar arasında ağır durumda olanların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Meksika
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