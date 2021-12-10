Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 03:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 49 ölü, 40 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.
Kazada, 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.
Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Meksika
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